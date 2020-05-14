В Москве и Ивановской области скончались двое священников с коронавирусом

В Москве и Ивановской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два клирика.

Как сообщает рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, речь идёт о протоиерее Алексии Пенькове из московского храма Троицы Живоначальной в Конькове и иеромонахе Петре (Грибове) из Шуйской епархии Ивановской митрополии.