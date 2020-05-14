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В Москве и Ивановской области скончались двое священников с коронавирусом

Это не первый случай гибели клириков Русской православной церкви, больных CoViD-19.

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Фото © Pixabay

В Москве и Ивановской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два клирика.

Как сообщает рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, речь идёт о протоиерее Алексии Пенькове из московского храма Троицы Живоначальной в Конькове и иеромонахе Петре (Грибове) из Шуйской епархии Ивановской митрополии.

Уточняется, что оба священнослужителя умерли 13 мая.

Ранее стало известно, что в Москве умер митрополит Иона.

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