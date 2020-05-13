"Не наш метод". МИД РФ не станет лишать аккредитации журналистов американских газет за фейки о коронавирусе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты изданий The New York Times и Financial Times не будут лишены аккредитаций за опубликованные ими фейковые новости о коронавирусе в РФ.

— Это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом. Словом, подкреплённым делом, конкретными шагами, — уточнила Захарова в эфире передачи "Соловьёв LIVE".

Напомним, ранее дипломат сообщила, что МИД подготовил письма с требованием к изданиям выпустить опровержения, они будут переданы главным редакторам СМИ через российские посольства.

— Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение, — добавила она.