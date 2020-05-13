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На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой в больнице

В медицинском учреждении назначена служебная проверка.

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Фото © Pixabay

В Ставропольском крае произошёл трагический инцидент, в одной из больниц региона покончила с собой пациентка, уже вылечившаяся от коронавируса. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в "Инстаграме".

Он отметил, что врачи сделали для пожилой женщины всё возможное и готовили её к выписке. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, в медицинском учреждении проведут служебную проверку.

Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. Оставаться людьми, написал Владимиров.

Губернатор добавил, что ситуация находится на его личном контроле, и призвал людей быть внимательнее к тем, кто находится рядом с ними.

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