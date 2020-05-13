На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой в больнице

В Ставропольском крае произошёл трагический инцидент, в одной из больниц региона покончила с собой пациентка, уже вылечившаяся от коронавируса. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в "Инстаграме".

Он отметил, что врачи сделали для пожилой женщины всё возможное и готовили её к выписке. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, в медицинском учреждении проведут служебную проверку.

— Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. Оставаться людьми, — написал Владимиров.