Роспотребнадзор порекомендовал отменить общие перемены в школах после открытия

Роспотребнадзор порекомендовал школам после открытия отменить общие перемены, когда ученики разных классов находятся вместе во время отдыха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, специалисты призвали исключить создание "дежурных групп", воспитанники которых совместно посещают продлёнку, и закрепить за каждым классом своё помещение.

Также образовательным учреждениям следует пересмотреть расписание уроков и перемен, чтобы не допустить скопления школьников до начала занятий. Массовые мероприятия должны быть отменены.

При входе в школу каждому ребёнку рекомендовано измерять температуру для своевременного выявления симптомов респираторных заболеваний, таких учащихся будут изолировать до прихода родителей. Помимо этого в коридорах необходимо установить дозаторы с антисептиками, а все помещения обрабатывать дезинфицирующими средствами во время перерывов и по окончании учебного дня. Кроме того, Роспотребнадзор посоветовал обеспечить наличие гигиенических средств в санузлах и поставить в классах кулеры с водой и одноразовой посудой, чтобы дети соблюдали пищевой режим.

Ведомство также порекомендовало проводить максимально возможное время на свежем воздухе, перенести на открытые площадки занятия физкультурой, если позволяют погодные условия. При проведении прогулок сотрудники школы должны обеспечить сохранение дистанции между учениками разных классов и не допускать их общения между собой.