ЕГЭ в этом году может пройти дистанционно

Министерство науки и высшего образования России считает целесообразным проведение ЕГЭ в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, которое цитирует ТАСС.
— Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность проведения [ЕГЭ] в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами, — отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Пока даты не уточняются. При этом сдавать экзамен будут те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, а тем же, кто этого не планирует, оценки в аттестат выставят по итогам года.
Кроме того, выпускники будут сдавать только два предмета — те, которые необходимы для поступления в вуз.