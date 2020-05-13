Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк России продлил обслуживание карт, срок действия которых истёк во время режима самоизоляции. Однако клиентам с таким "пластиком" будут доступны не все операции, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода и пополнение карт в банкоматах Сбербанка, — рассказали в банке и уточнили, что остальные операции доступны не будут.

Если клиентов не устраивают перечисленные услуги, они смогут воспользоваться сервисом активации перевыпущенных дебетовых карт в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". Такой "пластик" можно будет активировать сразу после перевыпуска и начать пользоваться. Забрать саму карту разрешается в течение четырёх месяцев с момента её доставки в офис.