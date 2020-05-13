Ловушка для смерти. Российские учёные показали нанонити против коронавируса

Видео © LIFE

Учёные из Краснодарского края показали нанонити, которые способны сделать маски и респираторы практически непроходимыми барьерами для коронавируса. Разработчики рассказали Лайфу, что тончайшие нити действуют для частиц CoViD-19 как паутина.

— Нить полимера в среднем меньше одного микрометра. В природе они тоже существуют, это паутина. Нанонити ведут себя так же, как паутина. Они липучие и накапливают электрический заряд, поэтому вирус может оседать на них за счёт электростатического притягивания, — объяснил директор "Фотохим электроникс" Дмитрий Лопатин.