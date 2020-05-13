Депздрав Москвы заявил об открытости данных по смертности от коронавируса

Власти Москвы публикуют полную информацию о смертности, в том числе о гибели людей в результате осложнений от нового коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

— Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры, — говорится в сообщении.

Так, в апреле 2020 года, по данным управления ЗАГС по Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Из них 639 человек скончались от осложнений из-за CoViD-19, чаще всего от пневмонии.

В Депздраве пояснили, что диагноз умерших с подозрением на коронавирус устанавливается после вскрытия. В ведомстве также назвали некорректным сравнение показателей смертности в месячной динамике, поскольку оно не является свидетельством каких-либо тенденций.