Российские школьники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники российских школ в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ — те, которые необходимы для поступления в вуз. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

— Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать своё обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".