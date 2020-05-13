Российские школьники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники российских школ в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ — те, которые необходимы для поступления в вуз. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
— Те выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать своё обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, сегодня стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Пока даты не уточняются. При этом сдавать экзамен будут те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, а тем же, кто этого не планирует, оценки в аттестат выставят по итогам года.