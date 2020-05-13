"Дочка" "Ростеха" получила 14 млрд рублей за "опасные" ИВЛ. Мы выяснили, в какие регионы могло попасть это оборудование

Из-за вспыхнувших аппаратов ИВЛ, которые были выпущены на Уральском приборостроительном заводе, вероятно, случились пожары в московской и петербургской больницах, где проходили лечение заражённые коронавирусом. Погибло шесть человек. Оказалось, что более 30 регионов России в срочном порядке закупали весной 2020 года аппараты ИВЛ именно у этого производителя. Сумма заключённых контрактов превышает 14 миллиардов рублей. В больницы могли поставить ещё 10 тысяч неисправных аппаратов ИВЛ. Ну а в планах завода — самолёты.

Первым делом — самолёты, а когда здоровье?

Уральский приборостроительный завод (УПЗ) находится в Екатеринбурге. Он занимается производством авиационной техники. В марте 2019 года предприятие заявило о начале поставки приборов для систем управления пассажирского самолёта МС-21.

Завод производит не только авиационную, но и медицинскую технику: аппараты искусственной вентиляции лёгких, анестезиологические комплексы и аппараты ультразвуковой диагностики.

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В петербургской больнице Святого Георгия 12 мая загорелся аппарат ИВЛ, произведённый на Уральском приборостроительном заводе. По предварительным данным, при пожаре погибло пять человек.

9 мая пожар произошёл в реанимации московской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого, погибла женщина, трое пострадали. По одной из версий, причина возгорания — воспламенившийся аппарат ИВЛ.

Как стало известно Лайфу, аппарат ИВЛ, который загорелся в Санкт-Петербурге, был совсем новым: больница Святого Георгия заключила контракт на покупку приборов "Авента-М" 24 апреля. Сумма контракта — 441 миллион 294 тысячи рублей.

Коротко о собственниках завода

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Уральским приборостроительным заводом владеет концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в корпорацию "Ростех". В период пандемии на официальном сайте КРЭТ появилась горячая линия для всех, кто хочет купить аппараты ИВЛ. Вспыхнувшие в Москве и Санкт-Петербурге приборы "Авента-М" можно купить в среднем за 1,4 миллиона рублей.

Генеральным директором УПЗ до начала мая 2020 года был Булат Гайнутдинов — сын руководителя аппарата гендиректора КРЭТ Анвара Гайнутдинова. Но 6 мая совет директоров принял решение о расторжении контракта с Булатом. На его место был назначен руководитель АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение" Марат Бадгутдинов.

Вентиляция в миллионных контрактах

Уральский завод изготавливает три версии аппаратов ИВЛ марки "Авента". В период пандемии больницы, департаменты и министерства здравоохранения закупали именно "Авенту-М". Как сообщил Лайфу источник в одной из больниц Самарской области, этот аппарат позволяет контролировать больше параметров состояния больного.

— Аппарат "Авента-М" можно использовать как в стационарах, так и в мобильных госпиталях и отделениях переоборудованных больниц. По сравнению с обычным ИВЛ в мобильной версии больше цифровых блоков, которые нивелируют разницу между портативной версией и стационарной. По сути, мобильный аппарат — это не усечённая версия, а такая же полноценная, как и обычная, — добавил источник Лайфа.

Но данное устройство нельзя использовать для вентиляции лёгких новорождённых детей и детей младшего возраста — только для школьников-подростков и взрослых людей.

Тем не менее именно аппараты ИВЛ "Авента-М" стали самыми популярными в контрактах, которые заключались в марте – апреле 2020 года с больницами, департаментами и министерствами здравоохранения более чем в 30 регионах.

УПЗ — единственное предприятие, входящее в КРЭТ, которое производит аппараты ИВЛ. В апреле о производстве комплектующих для данных устройств заявило ПАО "Сигнал". В том же месяце УПЗ получил госзаказ на изготовление 5,7 тысячи аппаратов, всего весной 2020 года предприятие заключило контракты с организациями здравоохранения на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Для сравнения — в 2019 году УПЗ заключил контракты только на 47 миллионов рублей.

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Судя по всему, производство "Сигнал" только планирует запускать, потому что УПЗ практически ежедневно запускает тендеры на закупку комплектующих, причём не только у российских производителей, но и у зарубежных.

Что именно стало причиной поломки и возгорания в аппаратах уральского завода, пока не известно. В Санкт-Петербурге сейчас ведётся следствие. Росздравнадзор приостановил обращение устройств "Авента-М", Минпромторг считает, что проверять нужно не только аппараты, но и условия их эксплуатации.

Снова самолёты?

В марте 2020 года Уральский приборостроительный завод заявил о производстве систем управления для самолётов SuperJet 100, МиГ-31БМ и Ту-160М.

— По SuperJet идёт разработка данных систем отечественного производства, так как пока там стоят не все наши изделия, — сказал ТАСС уже бывший генеральный директор Уральского приборостроительного завода Булат Гайнетдинов.