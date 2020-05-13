НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Главный психиатр-нарколог не согласился с мнением об алкоголизации россиян после самоизоляции

Ранее такой сценарий выхода из карантина допустил профессор Института медико-биологических проблем РАН.

57

На сегодняшний день в России нет предпосылок к тому, что после выхода из режима самоизоляции часть россиян будет подвержена алкоголизации или зависимости от Интернета и компьютерных игр. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн.

Я думаю, это всё фейковые новости. У нас идёт сокращение злоупотреблений алкоголем, снижается число обращений за наркологической помощью, в 1,5 раза снижается количество алкогольных психозов. И мы не ожидаем какого-то всплеска алкоголизации, — рассказал он в беседе с НСН.

Напомним, мнение о возможной волне алкоголизма и компьютерной зависимости ранее высказал доктор медицинских наук, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев. Такие выводы учёный сделал на основании экспериментов по подготовке пилотов к экспедициям на Луну, когда космонавты вынуждены долгое время проводить в изоляции.

Выбор редакции

Loading...