Главный психиатр-нарколог не согласился с мнением об алкоголизации россиян после самоизоляции

На сегодняшний день в России нет предпосылок к тому, что после выхода из режима самоизоляции часть россиян будет подвержена алкоголизации или зависимости от Интернета и компьютерных игр. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн.

— Я думаю, это всё фейковые новости. У нас идёт сокращение злоупотреблений алкоголем, снижается число обращений за наркологической помощью, в 1,5 раза снижается количество алкогольных психозов. И мы не ожидаем какого-то всплеска алкоголизации, — рассказал он в беседе с НСН.