Меркель заявила, что ей больно думать о хакерских атаках на бундестаг

Хакерская атака на сети бундестага и офис немецкого канцлера в парламенте должна быть тщательно расследована. Вне зависимости от того, что удалось добыть злоумышленникам, сам факт произошедшего причиняет боль Ангеле Меркель. Об этом заявила сама канцлер Германии во время выступления на правительственном часе в бундестаге.

— Я рада, что расследование привело к тому, что федеральная прокуратура выдала ордер на арест конкретного человека. Я воспринимаю такие вещи серьёзно. Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно, — заявила Меркель.

Как добавила немецкий канцлер, она ежедневно старается работать над улучшением российско-германских отношений, но якобы существуют "серьёзные улики, что к этому (кибератаке) причастны российские силы". При этом предоставлять членам парламента эти улики Меркель не стала.