Госдума приняла закон, временно разрешающий приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Также принят документ, который предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО.

Госдума приняла закон, который разрешает до 30 сентября приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля. Из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.

Но диагностическую карту нужно будет предоставить в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, однако не позднее 31 октября 2020 года.

В законе также содержатся нормы, касающиеся индивидуализации тарифов ОСАГО. Они будут ниже для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП. Высокие тарифы ждут нарушителей правил и участников аварий на дорогах. Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях установит Центробанк.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.