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Регион
Опубликовано 13 мая 2020, 17:44

Госдума приняла закон, временно разрешающий приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Также принят документ, который предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО.

Госдума приняла закон, который разрешает до 30 сентября приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля. Из-за ограничительных мер по коронавирусу во многих регионах РФ не работают станции техобслуживания и водители не могут получить диагностическую карту, необходимую для оформления полиса ОСАГО.

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Но диагностическую карту нужно будет предоставить в течение одного месяца со дня отмены ограничительных мер, однако не позднее 31 октября 2020 года.

В законе также содержатся нормы, касающиеся индивидуализации тарифов ОСАГО. Они будут ниже для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП. Высокие тарифы ждут нарушителей правил и участников аварий на дорогах. Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях установит Центробанк.

Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.

Ранее Лайф сообщал, что в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. С 8 марта водители смогут вносить информацию о договоре каско на обратную сторону полиса. Как сообщал Банк России, также теперь автовладельцу необязательно иметь договор добровольного автострахования в виде отдельного документа для того, чтобы указать в полисе сведения об автокаско.

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Сусанна Витвинская
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