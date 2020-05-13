Сорок лет тюрьмы за полчаса в парке. Лайф узнал, за каких жуков россиянину грозит срок на Шри-Ланке

Директор ростовского зоопарка Александр Жадобин рассказал Лайфу, как на Шри-Ланке задержали одного из его сотрудников за то, что тот собирал жуков. В ходе разговора с зоологом Александр выяснил, что провести проверку охрана решила после того, как Александр Игнатенко на полчаса задержался с выходом. Директор зоопарка также уверен, что наказание, которое грозит его сотруднику, неоправданно суровое.

— Они вышли на полчаса позже из национального парка, их в связи с этим обыскали, нашли неживых жуков и вызвали полицию. Он, конечно, мог не знать законодательства и поэтому нарушил, но, на мой взгляд, это не повод давать такой срок или штраф, о котором сейчас идёт речь. Самое главное, мне кажется, должен быть вопрос умысла. Когда есть какой-то злой умысел — это одно. Но когда нарушил что-то неосознанно, то, наверное, стоит понять и простить, — рассказал Александр.

Сейчас он вместе с друзьями и родственниками зоолога пытается связаться с российским консульством, чтобы они вмешались и помогли разрешить ситуацию. А тем временем доктор биологических наук Борис Коротяев рассказал Лайфу, каких именно жуков собирал Александр Игнатенко и стоят ли они заключения в тюрьму на 40 лет.

Curculionidae (долгоносики) и Chrysomelidae (листоеды). Фото © Wikipedia

— Из четырёх семейств в списке Buprestidae (златки) включают много ярких и крупных видов, поэтому могут вызвать раздражение у таможенной службы. Остальные три семейства — Coccinellidae (коровки), Chrysomelidae (листоеды) и Curculionidae (долгоносики) — представляют интерес главным образом для специалистов. Большинство видов в них большой коммерческой стоимости не имеет и в международный список подлежащих охране видов не включено, поэтому за них сажать на 40 лет не стоит, — подчеркнул биолог.

Buprestidae (златки). Фото © Getty Images

Коротяев добавил, что из всех перечисленных видов насекомых интерес могли представлять только златки, которых можно продать за несколько десятков долларов за штуку. Однако, по его словам, ни среди пойманных Александром жуков, ни в списке охраняемых видов Шри-Ланки нет насекомых, которые могли бы стоить сотни или тысячи долларов. Он также рассказал, что в Москве есть рынок по продаже редких насекомых, однако он занимается лишь легальной торговлей, поэтому жуки, привезённые незаконно со Шри-Ланки, реализованы на этом рынке быть не могли.

Как ранее сообщал Лайф, Александр Игнатенко и его коллеги провели за решёткой полтора месяца. Позже зоолога выпустили под залог, однако теперь ему грозит штраф в сумму, равную приблизительно трём миллионам рублей, или же до 40 лет тюрьмы, если он не выплатит эти деньги. Следующий суд должен состояться 28 мая.