Правительство выделило Минобороны, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Росгвардии 4,8 млрд на выплаты медикам

Правительство России выделило 4,8 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам медицинских учреждений, подведомственных Министерству обороны, ФСБ, ФСИН, Росгвардии, ФМБА и Управлению делами Президента. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Выплаты положены медицинским работникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, за работу в период с апреля по июнь.

Минимальная сумма составит 25 тысяч рублей в месяц. Её получит средний и младший медперсонал скорой, а также водители скорой помощи, в том числе военные и приравненные к ним лица.

Врачи, оказывающие скорую медпомощь пациентам с коронавирусом, и средний медицинский персонал, работающий в стационарных условиях, в том числе военные и приравненные к ним лица, получат по 50 тысяч рублей.

Максимальная выплата в размере 80 тысяч рублей положена врачам, работающим с инфицированными россиянами в стационарах.