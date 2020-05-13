Большинство россиян хотели на майские праздники отправиться в путешествие

Большая часть жителей России на майские праздники планировала отправиться в путешествие. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса "Яндекс.Путешествия" (имеются в распоряжении Лайфа).

Так, о желании поехать куда-либо заявили 53% опрошенных. Сбылись же эти планы только у 24% респондентов. Они нашли выход даже в ситуации с изоляцией из-за коронавирусной инфекции, отправившись к родственникам или запланировав небольшое путешествие. При этом 47% участников исследования изначально и не планировали никуда уезжать в первые майские дни.

Если бы не было самоизоляции, 82% голосовавших поехали бы по России, а 18% — за границу. Среди самых популярных точек оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. А среди зарубежных стран россияне хотели бы отправиться в Турцию, Таиланд, Белоруссию, Италию и Францию.

В реальности же 48% опрошенных остались дома, 21% предпочёл отдых на даче, а 8% — короткие прогулки по улице. Многие при этом не смогли отдохнуть из-за скопившейся работы.

Сейчас большая часть населения находится на самоизоляции и покидает дома лишь по особым случаям. Среди причин, почему им не хочется этого делать, самой популярной стал страх заразиться (28%). Многие — 27% опрошенных — не хотят выходить из-за закрытых заведений, а у 21% — просто нет настроения покидать свои дома. Кроме того, в качестве причин назывались нежелание стать распространителем вируса (16%) и плохая погода (8%).

Участие в опросе, проводившемся седьмого и восьмого мая, приняли более тысячи человек.