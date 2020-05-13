Медсестра-ангел. В Подмосковье появились огромные граффити в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

В подмосковном Одинцове появились граффити в поддержку медиков, борющихся с эпидемией коронавирусной инфекции.

Огромная картина возникла на стене многоэтажки напротив медсанчасти всего за сутки в честь Международного дня медицинской сестры. Её авторы — местный художник Дмитрий Лёвочкин, президент фонда поддержки современного искусства, и его команда.

Арт-объект под названием Victim появился в рамках федеральной акции #МыВместе. На нём — медсестра, изображённая в виде ангела, рискуя собственным здоровьем, спасает человека, подключённого к аппарату искусственной вентиляции лёгких.