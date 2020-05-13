Медсестра-ангел. В Подмосковье появились огромные граффити в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом

В подмосковном Одинцове появились граффити в поддержку медиков, борющихся с эпидемией коронавирусной инфекции.
Огромная картина возникла на стене многоэтажки напротив медсанчасти всего за сутки в честь Международного дня медицинской сестры. Её авторы — местный художник Дмитрий Лёвочкин, президент фонда поддержки современного искусства, и его команда.
Арт-объект под названием Victim появился в рамках федеральной акции #МыВместе. На нём — медсестра, изображённая в виде ангела, рискуя собственным здоровьем, спасает человека, подключённого к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее известный британский художник Бэнкси посвятил картину медикам, сражающимся с коронавирусом.