Отец Нурмагомедова впал в кому

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап впал в кому.

По информации источника Лайфа, он находится в одной из московских больниц.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что отца спортсмена лечили в Дагестане неправильно, после чего его пришлось перевезти в Москву с осложнениями.