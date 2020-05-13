Отец Нурмагомедова впал в кому

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап впал в кому.
По информации источника Лайфа, он находится в одной из московских больниц.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что отца спортсмена лечили в Дагестане неправильно, после чего его пришлось перевезти в Москву с осложнениями.
Напомним, 25 апреля Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале с пневмонией. На следующий день стало известно, что он сдал тест на коронавирус.