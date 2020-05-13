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Патологоанатом объяснил, каких пациентов считают умершими от коронавируса

Он подчеркнул, что данные подтверждаются только после вскрытия.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Внештатный специалист по патологической анатомии Олег Зайратьянц пояснил, каким образом ставят диагноз о смерти от коронавируса. Такое заключение выписывается, если у пациента была пневмония и положительный ПЦР-тест.

Он отметил, что для этого существуют чёткие критерии, а конечная причина летального исхода у больных с подозрением на CoViD-19 устанавливается только после вскрытия.

При этом мы учитываем те заболевания сопутствующие, которые, к несчастью, есть у всех нас. Из-за коронавируса они обостряются, течение их становится тяжёлым. И в этих случаях это идёт как смерть от коронавирусной инфекции, цитирует слова врача РИА "Новости".

Зайратьянц добавил, что если у человека нашли коронавирус, но изменений в лёгких нет, а умер он от инфаркта, то патологоанатом диагностирует смерть именно от сердечного заболевания, поскольку вирус в организме — ещё не болезнь.

Врач отметил, что 639 летальных исходов, зафиксированных в Москве в апреле, — это непосредственно те, кто скончался от осложнений пневмонии при CoViD-19, данные подтверждены вскрытием и заключением экспертной комиссии, поэтому слова о занижении статистики смертности безосновательны.

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