Патологоанатом объяснил, каких пациентов считают умершими от коронавируса

Внештатный специалист по патологической анатомии Олег Зайратьянц пояснил, каким образом ставят диагноз о смерти от коронавируса. Такое заключение выписывается, если у пациента была пневмония и положительный ПЦР-тест.

Он отметил, что для этого существуют чёткие критерии, а конечная причина летального исхода у больных с подозрением на CoViD-19 устанавливается только после вскрытия.

— При этом мы учитываем те заболевания сопутствующие, которые, к несчастью, есть у всех нас. Из-за коронавируса они обостряются, течение их становится тяжёлым. И в этих случаях это идёт как смерть от коронавирусной инфекции, — цитирует слова врача РИА "Новости".

Зайратьянц добавил, что если у человека нашли коронавирус, но изменений в лёгких нет, а умер он от инфаркта, то патологоанатом диагностирует смерть именно от сердечного заболевания, поскольку вирус в организме — ещё не болезнь.