Производители масок рассказали, как не купить поддельную

Чтобы не нарваться на недобросовестного продавца и не купить поддельную медицинскую маску, необходимо выбирать средства индивидуальной защиты в проверенных местах. Такой совет дал генеральный директор АО "Чистовье" Виктор Артюшин.

— Увидеть, есть ли внутри фильтрующий слой, неспециалист не сможет. Здесь только в основном [смотреть] на репутацию продавца. По внешнему виду она должна быть просто аккуратной, то есть не может быть неправильно пропаянной или прошитой. Такая маска не прошла бы ни один тест, — рассказал Артюшин в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, правильные медицинские маски нужно покупать только в крупных магазинах или аптеках, потому что без регистрационного удостоверения защитных средств такие не примут товар, боясь потерять лицензию на их реализацию. Артюшин также рассказал, что, помимо медицинских, есть ещё нестерильные текстильные маски. Они могут продаваться где угодно, поэтому, покупая такие средства защиты, остаётся смотреть на качество их производства.

По словам руководителя швейного предприятия "Поваровская швейная фабрика" Татьяны Годуновой, все медицинские маски после производства проходят процесс стерилизации, поэтому они считаются одноразовыми. А что касается многоразовых текстильных масок, то их, по словам Годуновой, можно постирать, прогладить и использовать заново.