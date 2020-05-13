Ульяновские чиновники устроили загородную "антикоронавирусную" вечеринку — видео

Видео © Mash
Чиновники из мэрии Димитровграда Ульяновской области накануне ярко и шумно отметили день рождения одного из коллег. Примечательно, что вечеринка проходила, несмотря на ограничительные меры, вызванные эпидемией. Да и сами муниципальные служащие, как видно на кадрах, опубликованных Mash, без средств индивидуальной защиты и не соблюдают социальное дистанцирование. После того как видео оказалось в Сети, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести внутреннюю проверку и дать оценку действиям чиновников.
— Такое видео действительно появилось в Интернете. Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, а также дать оценку действиям чиновников, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе главы региона.
По предварительной информации, в мероприятии приняли участие 10 человек, среди которых были замглавы города, и.о. начальника отдела образования и начальник финансового отдела.
Напомним, ранее Лайф сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении одного из чиновников Брянска по факту незаконной выдачи пропусков в период пандемии.