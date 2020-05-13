Ульяновские чиновники устроили загородную "антикоронавирусную" вечеринку — видео

Чиновники из мэрии Димитровграда Ульяновской области накануне ярко и шумно отметили день рождения одного из коллег. Примечательно, что вечеринка проходила, несмотря на ограничительные меры, вызванные эпидемией. Да и сами муниципальные служащие, как видно на кадрах, опубликованных Mash, без средств индивидуальной защиты и не соблюдают социальное дистанцирование. После того как видео оказалось в Сети, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести внутреннюю проверку и дать оценку действиям чиновников.