Польша не согласилась с мнением Германии о единственном виновнике Второй мировой

МИД Польши назвал упрощением слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что единственным виновником начала Второй мировой войны является Третий рейх. Об этом заявили в пресс-службе министерства, отвечая на просьбу РБК прокомментировать заявления немецкого дипломата.

— Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола война бы не началась, — заявили в дипведомстве.

В польском МИД обвинили Германию и Советский Союз в разделении Европы на сферы влияния. В министерстве добавили, что слова Мааса не снимают ответственность с СССР за пакт Молотова — Риббентропа в 1939 году и "агрессию против Польши".