В ХМАО двое волонтёров погибли во время поисков утонувшего в реке ребёнка

В Белоярском районе ХМАО погибли двое участников поисково-спасательной операции на реке Казым, где ранее пропал шестилетний мальчик. Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на местные власти, погибшие были волонтёрами, которых привлекли для помощи водолазам и спасателям во время поисков ребёнка.

— Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь к спасателям. К глубокому сожалению, катер "Амур", на котором находились три человека, ушёл под баржу и два человека утонули. Я чувствую за этим какую-то свою вину. Уверен, что мы все вместе должны пережить эту трагедию. Не отпускайте детей гулять на улице, берегите себя, — заявил глава муниципалитета Сергей Маненков во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Как уточнили в Следственном комитете региона, шестилетний мальчик пропал ещё 11 мая. По предварительным данным, он катался на велосипеде по набережной и случайно свалился в воду. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

— По результатам расследования будет дана оценка бездействию должностных лиц органа местного самоуправления в части необеспечения безопасности места общего пользования, где упал мальчик, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО, добавив, что следствие ведёт проверку и по факту гибели волонтёров.