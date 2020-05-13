Удар ниже пояса. Эксперт-репродуктолог обеспокоен возможным влиянием коронавируса на мужское здоровье

Акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе с осторожностью комментирует мнение своих китайских коллег о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию пациентов. Как пояснил собеседник Лайфа, все исследования, которые есть на сегодняшний день, пока ещё очень молодые и требуют более глубокой научной основы. Однако если зарубежные врачи громче говорят о таком возможном осложнении инфекции, как женское бесплодие, то отечественные медики призывают обратить внимание на некоторые аспекты мужского здоровья.

— Уже есть определённые исследования, что вирус проникает в семенные железы, в частности, если мы говорим о мужчинах, и поражает сперматогонии, то есть то, из чего потом в последующем вырастают сперматозоиды, — объясняет Лордкипанидзе. — Повреждение самих семенных желез может приводить к изменению гормонального статуса мужского организма, как следствие, это потенциально можно расценивать как предпосылки для снижения качества половой жизни.

Говоря о женском здоровье, врач указывает на отсутствие данных о том, как болезнь влияет на беременность, если зачатие произошло в тот период, когда вирус находится в активной фазе репликации.

— Когда начнут рожать женщины, которые были инфицированы на этапе зачатия или в период первого триместра беременности, тогда мы сможем оценить всю сложность ситуации, — отмечает он. — К примеру, немецкие исследователи утверждают, что у ребёнка, родившегося, когда мать болела коронавирусной инфекцией, возникает повышенный риск развития шизофрении в последующем. Но однозначно инфекция нестандартная и требует изучения.

Как сообщал Лайф, ранее группа учёных нашла новую аномалию в организме заболевших коронавирусом. Специалисты изучили истории 414 человек, заболевших коронавирусом. Примерно у трети из них компьютерная томография выявила разнообразные нарушения в работе кишечника.