Пить миндаль, есть сою, отказываться от дрожжей. Польза и вред растительных продуктов

Здоровое питание перед пляжным сезоном активно входит в моду. Огромное влияние на рацион людей имеет тренд на всё экологичное, особенно на те продукты, которые имеют растительное происхождение. Поэтому теперь вместо коровьего молока сторонники ЗОЖ выбирают соевое, миндальное или кокосовое, сливочный сыр заменили тофу, а хлеб предпочитают безглютеновый и бездрожжевой. Но правильно ли это для организма?

Аналоги молока

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В России спрос на растительное молоко набирает обороты. А в США, по данным компании Piplsay, занимающейся исследованиями в области потребительского спроса, 47% американцев готовы регулярно пить растительное молоко. Из них 46% предпочитают миндальное молоко, 12% — кокосовое, 9% — соевое, 5% — рисовое, оставшиеся 8% разделяют любовь к молоку из риса или кешью. Причинами своего выбора американцы называют разнообразие рациона, попытку избежать аллергенов и антибиотиков и заботу об окружающей среде.

Исследование Consumer Reports, проведённое в 2019 году показало, что соевый напиток по своему питательному составу ближе к коровьему молоку, но в продукт добавлены сахар, ароматизаторы и стабилизаторы, эмульгаторы. Поэтому при покупке растительного молока необходимо внимательно читать его состав, чтобы не купить вредный для организма продукт.

Технологи молочной промышленности отмечают, что растительные напитки нельзя называть молоком, это слово используется как маркетинговый ход для привлечения покупателей. На самом деле к кокосовому, миндальному или соевому молоку применяются другие требования безопасности и разный перечень недопустимых токсичных веществ, например, микотоксинов (плесени, которая встречается в растениях) или пестицидов.

В миндальном молоке могут быть использованы несвежие орехи, в которых содержится синильная кислота, негативно влияющая на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

Можно ли пить миндаль и сою?

Если вы уверены в составе продукта, его можно употреблять. Но растительный напиток не может заменить обычное молоко, поскольку в нём нет животного белка.

Но тем людям, которые не переносят лактозу или молочный белок, можно пить альтернативные растительные напитки. Отказываться от коровьего или козьего молока можно только после посещения врача.

Диетолог Юлия Григорьева отмечает, что в растительных напитках много витаминов группы В, которые способствуют нормализации работы нервной системы, помогают избавиться от бессонницы и усталости. Высокое содержание кальция и железа помогает укрепить ногти, волосы и полезно для кожи.

Если у человека выявлена непереносимость глютена, ему подойдёт гречневое молоко. Главное, чтобы растительные напитки были натуральными и в них не добавлялись сахар, консерванты и искусственные компоненты.

Фигуре поможет?

Не стоит уповать на растительное молоко, если хотите похудеть. Во-первых, как отмечает диетолог Светлана Андреева, процесс похудения начинается тогда, когда вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете. Поэтому питание худеющих должно быть сбалансированным, и здесь никак не обойтись без физических нагрузок.

Во-вторых, некоторые растительные напитки намного жирнее, чем коровье молоко. Например, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6%.

Кроме того, многие производители добавляют в напиток сахар. А этот продукт точно не способствует уходу лишнего веса cite

Польза и вред сыра тофу

Сыр тофу полюбился и сторонникам ЗОЖ, и вегетарианцам, ведь в его состав входит соевое молоко, богатое кальцием, витаминами и растительным белком.

Специалисты по питанию отмечают, что тофу может стать альтернативой сливочным сырам. В нём достаточно аминокислот, которые благоприятно влияют на мочевыделительную систему, не вредят сердцу и сосудам. А кальций укрепляет костную ткань и снижает риск образования камней в желчном пузыре.

Кроме того, тофу — низкокалорийный продукт, поэтому он подходит для диетического питания. Но важно, чтобы в составе не было никаких добавок, загустителей и сахаров.

Тофу не является суперфудом, этот продукт также может навредить организму, если употреблять его слишком много или покупать те виды, в которых есть примеси.

Юлия Григорьева не рекомендует есть тофу тем людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой, поскольку этот продукт способствует развитию патологий эндокринной системы. Кроме того, тофу влияет на гормональный фон и провоцирует диарею.

Если у вас нет проблем со здоровьем, в день вы можете съедать не более 50–70 граммов тофу. Малышам этот продукт лучше не давать каждый день, лишь иногда можно баловать небольшим ломтиком, поскольку продукт замедляет процессы созревания в организме.

А в хлебе без дрожжей и глютена нет вреда?

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Всё те же сторонники правильного питания активно покупают бездрожжевой и безглютеновый хлеб, считая, что он полезен и не вредит фигуре. Но всё немного иначе.

Дрожжи — это биологический разрыхлитель, благодаря которому хлеб получается пышным и пористым. Без дрожжей получаются пресные лепешки или лаваш. Аппетитные булочки без дрожжей, которые предлагают магазины, — это очередной хитрый ход маркетологов. Поскольку в производстве этих изделий использованы закваски, рассолы или смывы с хмеля, в которых также есть дрожжи, развившиеся в естественной среде.

Хлеб, в котором нет искусственных дрожжей, действительно лучше усваивается и не вредит микрофлоре кишечника. Но он никак не способствует похудению, менее вкусный и совсем не мягкий.

Что касается безглютенового хлеба, то он нужен только тем людям, у которых есть противопоказания к употреблению продуктов с глютеном. Для других потребителей он не вреден, поскольку этот белок, содержащийся в пшенице, ячмене и овсе, легко переваривается. И отказываться от глютена без медицинских показаний нежелательно: без клейковины организм перестаёт получать витамины групп В и D, магний и железо.

Клейковина не способствует ожирению. Лишний вес появляется у тех, кто бесконтрольно поглощает жиры и углеводы, мало двигается и не следит за питанием. Глютен тут ни при чём cite

Если хотите сохранить здоровье и фигуру, не нужно верить всем уловкам маркетологов. Проконсультируйтесь с врачом-диетологом, подберите правильный для себя тип питания, не забывайте активно двигаться — и тогда болезни и жир вам не страшны.