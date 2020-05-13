"Можно ещё что-то подучить": Москвичи прокомментировали Лайфу перенос ЕГЭ из-за эпидемии

Из-за ситуации с коронавирусом сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Пока даты не уточняются. При этом сдавать экзамен будут те одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения, а тем же, кто этого не планирует, оценки в аттестат выставят по итогам года. Лайф узнал, что думают москвичи по этому поводу.

— Я считаю, что за это время дети забудут всё, что учили. Лето всё расхолаживает, — отметила одна жительница столицы.

Многие респонденты уверены, что перенос ЕГЭ — шаг разумный. Ведь экзамен обычно подразумевает большое скопление людей, а, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, это может быть небезопасно. Кроме того, по их мнению, за время переноса экзамена дети смогут лучше подучить материал.

— Это необходимо было, потому что ЕГЭ — это большое скопление людей, — отметил один из опрошенных Лайфом.

— Для кого-то это будет время, чтобы что-то подучить и не так сильно паниковать. А для кого-то это стресс, потому что они готовились это сдать и отмучиться, а сейчас придётся думать об этом, — поделился мнением другой житель столицы.

А кто-то думает, что перенос ЕГЭ — это ещё не самая большая проблема. Больше жаль одиннадцатиклассников из-за отмены выпускных вечеров.