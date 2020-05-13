На поддержку россиян в пандемию будет дополнительно выделено 300 млрд рублей

На поддержку населения в условиях вызванного эпидемией кризиса будет выделено около 300 миллиардов рублей дополнительных бюджетных средств. Об этом сегодня рассказал глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков.

— Я хочу сказать чётко, чтобы всем было понятно, что это дополнительные ресурсы, которые выделяются на эти цели. То есть они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете, — рассказал министр в эфире телеканала "Россия-1".