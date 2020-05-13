"Не всё получилось". Певец Эмин Агаларов развёлся после почти двух лет брака

Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов развёлся со своей супругой Алёной Гавриловой после почти двух лет брака. Об этом 40-летний холостяк сам рассказал в своём инстаграме, сопроводив публикацию фотографией со свадьбы.

— Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не всё получилось, как мы планировали. Я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, — написал он в соцсети.

В браке у пары родилась дочь Афина, которой в декабре исполнился один год. Певец подчеркнул, что воспитание ребёнка станет важнейшим этапом в его жизни и жизни его теперь уже бывшей супруги. Стоит отметить, что и для Агаларова, и Гавриловой этот брак не первый. Кроме того, у них обоих от предыдущих браков есть дети: у модели — сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у певца — двое детей от экс-супруги, старшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.