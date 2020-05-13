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Отец Нурмагомедова оказался в московской больнице в тяжёлом состоянии

По неподтверждённым данным, Абдулманапа в Дагестане лечили неправильно, из-за чего возникло осложнение.

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Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил боец Ислам Махачев.

Он в Москве. В тяжёлом состоянии, — рассказал спортсмен ТАСС.

Напомним, 25 апреля Нурмагомедова-старшего госпитализировали в Махачкале с пневмонией. На следующий день стало известно, что он сдал тест на коронавирус. При этом, по данным "Спорт-Экспресс", отца Хабиба в Дагестане лечили неправильно, из-за чего возникло осложнение и его доставили в Москву.

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