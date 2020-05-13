Отец Нурмагомедова оказался в московской больнице в тяжёлом состоянии

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в одной из больниц Москвы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил боец Ислам Махачев.

Напомним, 25 апреля Нурмагомедова-старшего госпитализировали в Махачкале с пневмонией. На следующий день стало известно, что он сдал тест на коронавирус. При этом, по данным "Спорт-Экспресс", отца Хабиба в Дагестане лечили неправильно, из-за чего возникло осложнение и его доставили в Москву.