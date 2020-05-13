"Вирус этот абсолютно кровожадный". У Пескова выявили двустороннюю пневмонию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коронавирус кровожадным и рассказал, как протекала болезнь. Он пояснил, что с 1 мая перешёл на удалённый режим, поскольку у одного из его коллег подтвердился CoViD-19.

Анализ показал, что представитель Кремля не только подхватил недуг, но и заразил супругу Татьяну Навку. Однако после положительного теста на коронавирус первый день они провели дома. Песков пояснил, что болезнь протекала бессимптомно. Они с женой решили сделать компьютерную томографию после ухудшения состояния. Оказалось, что не зря. У Пескова успела развиться двусторонняя пневмония.

— Когда поняли уже, что процесс идёт, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали. В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Особенность в том, что твои лёгкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм, — рассказал Песков в разговоре с "Коммерсантом".

Вместе с вирусом иммунитет начинает пожирать лёгкие, отчего появляется эффект этого "матового стекла", пояснил он.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что в начале пандемии носил блокатор вирусов на груди, а после публикаций СМИ решил его снять. Об этом Песков сожалеет.