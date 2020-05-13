Врио главы НАО объяснил причины объединения региона с Архангельской областью

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объяснил, по каким причинам было принято решение об объединении с Архангельской областью. Одна из них — катастрофическое состояние бюджета региона.
В ходе совещания в Нарьян-Маре он пояснил, что финансы рассчитывались исходя из цены нефти в 57 долларов за баррель, а теперь доходы упали практически вдвое.
Бездудный подчеркнул, что у Правительства НАО существуют огромные обязательства перед гражданами: льготы, соцобеспечение, а экономика "самостоятельно нежизнеспособна" для их выполнения.
— И либо мы сейчас попадём в эту пропасть и утащим туда всех жителей НАО, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдём какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик — Архангельской области и Ненецкого автономного округа, — сказал он.
Врио главы региона заключил, что Архангельская область сейчас испытывает экономический подъём, там развиты судостроение и промышленность, в отличие от Ненецкого округа.
Напомним, сегодня утром Бездудный подтвердил данные о подготовке к объединению регионов. Днём он встретился с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским в Нарьян-Маре. Главы двух регионов также обсудили непростую экономическую ситуацию.