Bloomberg: Строительство "Северного потока — 2" близится к завершению

Строительство газопровода "Северный поток — 2" вошло в финальную стадию и близко к завершению, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что на снимках со спутника видно, как секции трубопровода, находившиеся в немецком порту Муркан, переместили к пристани для погрузки. Гавань является логистическим центром строительства.

Также после трехмесячного рейса почти вокруг света российский трубоукладчик "Академик Черский", который является главным кандидатом для завершения проекта, встал на якорь в пяти километрах от Муркана.

По данным агентства, построено уже 1239 километров газовой магистрали, осталось доделать приблизительно 6%. Эксперты полагают, что "Академик Черский" мог бы закончить строительство так, чтобы "Северный поток — 2" заработал к концу 2020 года.

Напомним, ранее производившая работы швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила свою работу из-за угроз со стороны США о введении санкций. Находившийся на Дальнем Востоке "Академик Черский" покинул порт Находка и отправился в сторону Сингапура. После этого он неоднократно менял курс.