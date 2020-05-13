СМИ: 20-тонная ступень китайской ракеты чуть не упала на Нью-Йорк

Два дня назад с орбиты Земли сошла 20-тонная ступень китайской ракеты "Чанчжэн-5В", запуск которой был произведён на острове Хайнань 5 мая. Основная часть обломков упала в Атлантическом океане, однако сегодня издание Ars Technica сообщило, что у ступени ракеты были все шансы упасть на многомиллионный Нью-Йорк.

— До того, как объект вошёл в атмосферу Земли, траектория падения основной ступени прошла прямо над Нью-Йорком. Если бы она вошла в атмосферу на 15–20 минут раньше, то обломки могли бы обрушиться на самый крупный город в США, — отмечается в публикации.

"Чанчжэн-5В" вывела на орбиту планеты прототип пилотируемого корабля нового поколения, который через пять суток успешно вернулся на Землю. Часть обломков 20-тонной ступени также упала на территории Кот-д'Ивуара в Западной Африке.