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В Чечне пояснили, кому принадлежали удалённые "instagram-аккаунты Кадырова"

Были заблокированы четыре крупные страницы с многомиллионной аудиторией.

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Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Заблокированный из-за санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова instagram-аккаунт не принадлежал ему, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева.

Он пояснил, что блокировке подверглись четыре крупные страницы с многомиллионной аудиторией, но ни одна из них не принадлежит Кадырову.

Аккаунт @za_kadyrova_95eng с количеством подписчиков в 2,9 миллиона, по словам Дудаева, является официальным каналом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он верифицирован, и в него вложены значительные финансовые ресурсы.

Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова занимается исключительно благотворительной деятельностью и оказывает помощь десяткам миллионов людей по всему миру… Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности. Или сотрудники этого благотворительного фонда официально находятся под санкциями? задал риторический вопрос помощник главы Чечни.

Он добавил, что ещё одна страница — @za_rkadyrov_95 — создана на добровольных началах сотрудником телеканала "Грозный" Бекмагометом Музуровым и представляет собой сообщество сторонников Кадырова, она также была удалена безосновательно.

Дудаев уверен, что блокировка нарушила права не только владельцев страниц, но и подписчиков и такое решение компании является "политикой двойных стандартов": с одной стороны, призывом к свободе слова, с другой — её незаконным ограничением.

Ранее Facebook и Twitter удалили сотни "российских" аккаунтов в Африке.

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