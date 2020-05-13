В Чечне пояснили, кому принадлежали удалённые "instagram-аккаунты Кадырова"

Заблокированный из-за санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова instagram-аккаунт не принадлежал ему, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева.

Он пояснил, что блокировке подверглись четыре крупные страницы с многомиллионной аудиторией, но ни одна из них не принадлежит Кадырову.

Аккаунт @za_kadyrova_95eng с количеством подписчиков в 2,9 миллиона, по словам Дудаева, является официальным каналом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он верифицирован, и в него вложены значительные финансовые ресурсы.

— Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова занимается исключительно благотворительной деятельностью и оказывает помощь десяткам миллионов людей по всему миру… Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности. Или сотрудники этого благотворительного фонда официально находятся под санкциями? — задал риторический вопрос помощник главы Чечни.

Он добавил, что ещё одна страница — @za_rkadyrov_95 — создана на добровольных началах сотрудником телеканала "Грозный" Бекмагометом Музуровым и представляет собой сообщество сторонников Кадырова, она также была удалена безосновательно.

Дудаев уверен, что блокировка нарушила права не только владельцев страниц, но и подписчиков и такое решение компании является "политикой двойных стандартов": с одной стороны, призывом к свободе слова, с другой — её незаконным ограничением.