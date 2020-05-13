МИД потребует от двух американских газет опровергнуть фейки про коронавирус в России

МИД РФ подготовило письма в редакции американских газет Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованные фейк-новости о коронавирусе в России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.
— Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии, — отметила она.
Кроме того, российские дипломаты направили обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ и генсеку ЮНЕСКО. По словам Захаровой, материалы также направят в секретариат ООН, в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек Антониу Гуттереш.
Напомним, газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики.
Ранее Лайф сообщал, что американская газета The New York Times стала обладателем Пулицеровской премии в номинации "Международная журналистика" за серию критических материалов о России. Награда присвоена за серию критических статей о России.