МИД потребует от двух американских газет опровергнуть фейки про коронавирус в России

МИД РФ подготовило письма в редакции американских газет Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованные фейк-новости о коронавирусе в России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии, — отметила она.

Кроме того, российские дипломаты направили обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ и генсеку ЮНЕСКО. По словам Захаровой, материалы также направят в секретариат ООН, в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек Антониу Гуттереш.

Напомним, газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики.