"Попало в цель". Эксперт прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа об обращении Путина

Меры поддержки народа России в условиях пандемии, предложенные президентом 11 мая, "попали в цель", считает эксперт Института социальных исследований Александр Малахов. Так в беседе с Лайфом он объяснил, почему последнее обращение президента считают значимым более 80% россиян.

— Результат опроса ВЦИОМа демонстрирует, что решение, которое было принято президентом, попало в цель. Это продолжение той линии, которая была задана, начиная с нацпроектов. Это продолжение той линии, которую президент озвучил в своём послании, которое было адресовано в первую очередь семьям с детьми, — отметил Малахов.

Он также высказался в пользу мер поддержки предприятий, отметив, что они направлены на сохранение базовых отраслей экономики, производственных цепочек. Эти меры, по мнению эксперта, положительно скажутся на экономике предприятий после выхода с карантина.