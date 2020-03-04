Трубоукладчик для "Северного потока — 2" снова сменил курс

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", способное достроить газопровод "Северный поток — 2", в очередной раз изменило курс. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

Сейчас судно прошло мимо Шри-Ланки и приближается к Европе. Пунктом его назначения называется египетский портовый город Суэц.

Напомним, к завершающему этапу строительства газопровода "Северный поток — 2" на Балтике трубоукладчик был привлечён после того, как производившая работы швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила свою работу из-за угроз со стороны США о введении санкций. Находившийся на Дальнем Востоке "Академик Черский" покинул порт Находка, отправился в сторону порта Сингапура, однако затем неожиданно взял курс на Шри-Ланку.

Напомним, ранее в Кремле выразили надежду на скорое завершение работ по трубопроводу. Тем временем в "Газпроме" заявили, что запуск "Северного потока – 2" ожидается в конце 2020 года.