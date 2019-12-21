Один из подрядчиков "Северного потока — 2" приостановил работу из-за угроз США

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для "Северного потока — 2", приостановила свою работу после получения угроз от США о введении санкций. Об этом сообщается на сайте компании.

В Allseas надеются получить разъяснения от американских властей насчёт того, как именно будут применяться санкции.

Напомним, ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон отправили письмо главе Allseas и пообещали "сокрушительные и фатальные" санкции.