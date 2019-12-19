Сенаторы США пообещали "фатальные" санкции прокладчику "Северного потока — 2"

Круз и Джонсон заявили, что в случае продолжения работы компании в собственность США перейдёт её имущество в Хьюстоне.

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон отправили письмо главе швейцарско-нидерландской компании Allseas, занимающейся прокладкой труб для "Северного потока — 2", в котором пообещали "сокрушительные и фатальные" санкции со стороны США в случае продолжения работы. Текст послания опубликован на официальном сайте сенатора Круза.

— Если ваша компания продолжит выполнять свою работу, то её ждут сокрушительные и потенциально фатальные правовые и экономические санкции, — говорится в тексте письма.

Также, по словам Круза и Джонсона, в собственность США может перейти имущество Allseas в Хьюстоне, где находится американское представительство компании.

Напомним, накануне комитет сената США одобрил широкий пакет антироссийских санкций.