Стала известна возможная дата референдума об объединении Архангельской области и НАО

Окончательное решение об объединении Ненецкого автономного округа и Архангельской области будет принято на референдуме, который может состояться уже в сентябре 2020 года. Об этом врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

— Мы ставим перед собой задачу и цель уже проговорить с людьми к сентябрю и совместить это с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов. Нам хотелось бы быстро, но тщательно поговорить с людьми, услышать их мнение, посмотреть аргументы в пользу этого объединения, — отметил он.

Цыбульский добавил, что выборы губернаторов регионов в этом случае не потеряют смысла, поскольку, если народ примет положительное решение, процесс объединения будет достаточно длительным.

Глава Архангельской области отметил, что необходимо привести к единству экономические и юридические аспекты, и это, по его мнению, займёт как минимум год, а может, и больше.