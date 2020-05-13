В Москве за сутки умерло 58 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
— В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
Оперштаб напоминает, что при появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача, оставаться дома и не заниматься самолечением.
Ранее сообщалось, что за весь период эпидемии в России скончалось 2212 больных с коронавирусной инфекцией.