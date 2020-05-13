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В Москве за сутки умерло 58 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов в столице — 1290.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве за сутки умерло 58 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве скончалось 58 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Оперштаб напоминает, что при появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача, оставаться дома и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что за весь период эпидемии в России скончалось 2212 больных с коронавирусной инфекцией.

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