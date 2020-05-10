Минпросвещения: Учебный год начнётся в очной форме с 1 сентября

На данный момент полный комплекс уроков в дистанционном режиме готовы вести только 15 процентов российских школ.

Министерство просвещения планирует начать новый учебный год в России с 1 сентября. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" заявил замминистра ведомства Дмитрий Глушко.

По его словам, обучение будет проходить в обычном формате.

— Я уверен, что школы РФ не станут переводить на дистанционное обучение после пандемии. Классический урок, на который ученик приходит в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября, — сказал Глушко.

При этом он отметил важность живого общения с учителями и другими учениками и заявил, что этот процесс нельзя будет заменить "ничем и никогда".

Кроме того, Глушко добавил, что на сегодняшний день лишь 15 процентов российских школ готовы к полному переходу на дистанционное обучение, поэтому перевод школьников на онлайн-обучение "не произойдёт при нашей с вами жизни точно".