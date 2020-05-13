Доктор Комаровский назвал хрен эффективным средством профилактики коронавируса

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о хрене как об эффективном средстве профилактики коронавирусной инфекции.

По мнению медика, всё дело в вызываемых острым растением слезах, которые обладают противовирусным свойством из-за содержащегося белка лизоцима.

— Большая часть слёз стекает по носослёзному каналу в полость носа, именно поэтому, когда мы плачем, мы шмыгаем носами, — пояснил Комаровский в "Инстаграме", приведя в пример плачущих детей, реже болеющих по сравнению с теми, которые "просто лежат и молчат".

Врач также уточнил, что местный хрен, "вышибающий слезу", лучше имбиря как раз из-за усиления защиты иммунной системы с помощью лизоцима. Поэтому растение подойдёт как потенциальное профилактическое средство.