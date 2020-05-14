На поддержку российских авиакомпаний выделено 23,4 миллиарда рублей

Правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, пострадавших из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Перевозчики смогут возместить убытки, потратив не менее 60% от суммы субсидии на зарплаты персоналу, не более 30% — на лизинговые платежи, не более 10% — на оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.
Для получения выплаты авиакомпаниям необходимо предоставить заявление с пакетом документов в Росавиацию и ждать итогового решения, которое будет принято в течение 20 рабочих дней.
При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил поддержать авиакомпании, которые пострадали из-за уменьшения количества полётов на фоне угрозы коронавирусной инфекции.