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На поддержку российских авиакомпаний выделено 23,4 миллиарда рублей

Субсидию можно потратить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи и оплату стоянки судов.

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Фото © Pixabay

Правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, пострадавших из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Перевозчики смогут возместить убытки, потратив не менее 60% от суммы субсидии на зарплаты персоналу, не более 30% — на лизинговые платежи, не более 10% — на оплату стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Для получения выплаты авиакомпаниям необходимо предоставить заявление с пакетом документов в Росавиацию и ждать итогового решения, которое будет принято в течение 20 рабочих дней.

При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил поддержать авиакомпании, которые пострадали из-за уменьшения количества полётов на фоне угрозы коронавирусной инфекции.

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