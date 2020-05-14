Американские СМИ опять потеряли Ким Чен Ына

В последний раз северокорейский лидер присутствовал на публичном мероприятии второго мая.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын снова пропал, сообщает газета The New York Post.

Северокорейский лидер не появлялся на публике уже 12 дней. Издание отмечает, что разведка США вновь может лишь гадать, жив ли председатель и здоров ли он. В последний раз Ким предстал перед объективами фотокамер второго мая, когда торжественно перерезал ленточку на открытии Сунчхонского завода удобрений.

По данным издания New York Post, спецслужбы не смогли проверить подлинность этих снимков, среди разведчиков разгорелась дискуссия, что это мог быть едва ли не двойник лидера.

— Возможно, он действительно перерезает ленточки на фабриках, но мы не можем проверить подлинность этих фотографий, — заявил советник по нацбезопасности США Роберт ОʼБрайен в интервью Bloomberg.