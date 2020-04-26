В КНДР сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти

При этом не уточняется, в какой именно форме была выражена благодарность. Также в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын направил телеграмму лидеру КПРФ Геннадию Зюганову по случаю годовщины его визита в Россию.

Напомним, о проблемах со здоровьем главы Северной Кореи 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции. Позже в американских СМИ появилась информация о смерти Ким Чен Ына, однако она не была подтверждена официальными источниками.