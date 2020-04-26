В КНДР сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти
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Местные СМИ передают, что северокорейский лидер в числе прочего направил телеграмму Геннадию Зюганову.
В воскресенье государственное радио КНДР "Голос Кореи" сообщило, что председатель Госсовета страны Ким Чен Ын передал благодарность рабочим, помогавшим создавать город Самджиён. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
При этом не уточняется, в какой именно форме была выражена благодарность. Также в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын направил телеграмму лидеру КПРФ Геннадию Зюганову по случаю годовщины его визита в Россию.
Эти сообщения появились на фоне слухов о смерти северокорейского лидера, распространяемых рядом СМИ.
Напомним, о проблемах со здоровьем главы Северной Кореи 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции. Позже в американских СМИ появилась информация о смерти Ким Чен Ына, однако она не была подтверждена официальными источниками.