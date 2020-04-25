Американские СМИ поспешили сообщить о смерти Ким Чен Ына

Слухи о возможных проблемах со здоровьем председателя Госсовета КНДР появились в середине апреля.

Американское издание New York Post опубликовало сегодня заметку, в которой говорится, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын якобы мёртв. Официального подтверждения этой информации нет. Журналисты ссылаются на радиовещательную сеть Гонконга, а те в свою очередь — на японский журнал.

По данным издания, северокорейский лидер в начале месяца перенёс сложную операцию на сердце, осложнения после которой якобы и стали причиной тяжёлого состояния Ким Чен Ына.