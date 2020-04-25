Американские СМИ поспешили сообщить о смерти Ким Чен Ына
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Слухи о возможных проблемах со здоровьем председателя Госсовета КНДР появились в середине апреля.
Американское издание New York Post опубликовало сегодня заметку, в которой говорится, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын якобы мёртв. Официального подтверждения этой информации нет. Журналисты ссылаются на радиовещательную сеть Гонконга, а те в свою очередь — на японский журнал.
По данным издания, северокорейский лидер в начале месяца перенёс сложную операцию на сердце, осложнения после которой якобы и стали причиной тяжёлого состояния Ким Чен Ына.
О проблемах со здоровьем главы Северной Кореи СМИ сообщили 21 апреля, ссылаясь на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции.