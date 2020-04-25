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Регион
Опубликовано 25 апреля 2020, 18:10
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Американские СМИ поспешили сообщить о смерти Ким Чен Ына

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Слухи о возможных проблемах со здоровьем председателя Госсовета КНДР появились в середине апреля.

Американское издание New York Post опубликовало сегодня заметку, в которой говорится, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын якобы мёртв. Официального подтверждения этой информации нет. Журналисты ссылаются на радиовещательную сеть Гонконга, а те в свою очередь — на японский журнал.

По данным издания, северокорейский лидер в начале месяца перенёс сложную операцию на сердце, осложнения после которой якобы и стали причиной тяжёлого состояния Ким Чен Ына.

СМИ: Китай отправил в КНДР группу врачей на помощь Ким Чен Ыну
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О проблемах со здоровьем главы Северной Кореи СМИ сообщили 21 апреля, ссылаясь на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции.

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Роман Имполитов
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