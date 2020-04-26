"Ложная и злонамеренная информация". Дипломат опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
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Американские аналитики предполагают, что председатель находится в курортном комплексе.
Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что опубликованные западными СМИ сообщения о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.
— Официально: информация о серьёзной болезни нашего маршала Ким Чен Ына ложна и злонамеренна. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов проверить источник новостей и быть менее сенсационными, — написал Бенос на своей странице в "Твиттере".
Ранее посвящённый Северной Корее американский проект 38 North опубликовал спутниковые снимки поезда Ким Чен Ына, который, предположительно, с 21 апреля стоит на восточном побережье страны. Аналитики предположили, что председатель Госсовета КНДР находится в курортном комплексе Вонсан, к которому относится железнодорожная станция. Тем не менее это не является доказательством того, что Ким Чен Ын действительно там, и тем более не указывает на его здоровье.
Напомним, о проблемах со здоровьем главы Северной Кореи 21 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Центральное телеграфное агентство Кореи в середине апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции. Позже в американских СМИ появилась информация о смерти Ким Чен Ына, однако она не была подтверждена официальными источниками.