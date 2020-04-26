"Ложная и злонамеренная информация". Дипломат опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Американские аналитики предполагают, что председатель находится в курортном комплексе.

Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что опубликованные западными СМИ сообщения о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

— Официально: информация о серьёзной болезни нашего маршала Ким Чен Ына ложна и злонамеренна. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов проверить источник новостей и быть менее сенсационными, — написал Бенос на своей странице в "Твиттере".

Ранее посвящённый Северной Корее американский проект 38 North опубликовал спутниковые снимки поезда Ким Чен Ына, который, предположительно, с 21 апреля стоит на восточном побережье страны. Аналитики предположили, что председатель Госсовета КНДР находится в курортном комплексе Вонсан, к которому относится железнодорожная станция. Тем не менее это не является доказательством того, что Ким Чен Ын действительно там, и тем более не указывает на его здоровье.