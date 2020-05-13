Макгрегор выразил поддержку Хабибу: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в связи с болезнью его отца Абдулманапа.
— Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек воспитал большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы можем себе представить, настоящий гений, — написал спортсмен в "Твиттере".
Боец отметил, что опечален этой новостью о проблемах со здоровьем у тренера.
Это первый за долгое время позитивный пост со стороны ирландского бойца в отношении Хабиба. Спортсмены не отличаются тёплым отношением друг к другу, при любой возможности стараясь подколоть соперника. В октябре 2018 года они провели поединок, который завершился досрочной победой Хабиба, но после этого Макгрегор не раз высказывался о возможном реванше с россиянином. При этом он хотел бы провести его в Москве. Нурмагомедов определил условия для матча-реванша, которые предполагают, что Конор должен заслужить его победами.
Слова поддержки также высказал глава UFC Дэйна Уайт, отметив близость Хабиба с отцом.
— Мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьёй Нурмагомедовых, — написал он.
Напомним, тренер 25 апреля с пневмонией попал в больницу в Дагестане. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, после чего он впал в кому. Врачи оценивают состояние Нурмагомедова как крайне тяжёлое.