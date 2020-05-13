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У отца Нурмагомедова случился инсульт

Тренер российского чемпиона UFC впал в кому из-за пневмонии.

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Фото © ТАСС / Сергей Расулов

Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап перенёс инсульт. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что у наставника начались осложнения из-за пневмонии — у него образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.

Напомним, тренер 25 апреля с пневмонией попал в больницу в Дагестане. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, после чего он впал в кому. Врачи оценивают состояние Нурмагомедова как крайне тяжёлое.

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