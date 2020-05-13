У отца Нурмагомедова случился инсульт

Отмечается, что у наставника начались осложнения из-за пневмонии — у него образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.

Напомним, тренер 25 апреля с пневмонией попал в больницу в Дагестане. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, после чего он впал в кому. Врачи оценивают состояние Нурмагомедова как крайне тяжёлое.